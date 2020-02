LO SCENARIO

ROMA «Purché si parli di vitalizi e basta». I ministri grillini più filo-dem e i parlamentari che guardano al premier Conte frenano alla tentazione della piazza, evocata con forza «contro il sistema» e «la restaurazione» da Luigi Di Maio. Dopo le critiche del segretario Pd Nicola Zingaretti contro un'iniziativa che può prendere derive anti-governo (ricalcando i tempi dell'Unione di Prodi con Rifondazione) la giornata passa tra imbarazzo e sottolineature.

Vito Crimi, neo capo politico, è costretto a ribadire che la piazza di sabato 15 febbraio (è stata scelta quella centralissima e non immensa di San Silvestro) «non sarà contro» l'esecutivo. Ma servirà appunto per ribellarsi a chi vuole reintrodurre i vitalizi per i parlamentari. «E basta».

Il rischio che poi diventi altro c'è. Soprattutto perché l'esecutivo Conte non ha ancora sciolto una serie di dossier «identitari» molto cari ai pentastellati: prescrizione, autostrade, ex Ilva. E così anche su questo evento circolano visioni opposte tra i grillini: cogliere al balzo l'occasione per un bel richiamo della foresta magari in salsa anti-Pd come ai vecchi tempi o attenersi allo spartito del «basta privilegi della casta»?

La mobilitazione degli attivisti, attesi con pullman soprattutto dal Sud, spinge verso la prima soluzione. Sul Blog delle Stelle è apparso anche il kit del perfetto pentastellato indignato: parole guerriere da lanciare come bengala nel cielo dei social network.

Il problema che sta scoppiando in queste ore riguarda il palco. Chi parlerà? E, a seconda di chi prenderà il microfono, inizierà a intravedersi la leadership del futuro? E ancora: i ministri - quasi tutti tiepidi e timorosi di non andare in conflitto con il premier - rimarranno tra la gente oppure qualcuno di loro sarà sul palco? L'organizzazione della manifestazione è nelle mani di Paola Taverna, così come la scaletta. Che ufficialmente «ancora non esiste». Il sogno proibito sarebbe la sorpresa di Beppe Grillo, da settimane «fuori» dalla vita della sua creatura politica. Ma ci sperano davvero in pochi.

I PERSONAGGI

Paola Taverna, che ieri in Senato ha abbracciato il ministro Stefano Patuanelli urlandogli «ah, ecco il governista!», getta acqua sul fuoco: «Stiamo parlando di una piazza sollecitata dai cittadini».

E poi la vicepresidente del Senato in corsa per i vertici del Movimento ridimensiona le ricostruzioni dietro le mosse di Di Maio: «Ma perché? Luigi, da quando si è dimesso, è il primo degli attivisti». Il tentativo, non proprio riuscito, è quello di cercare di portare anche il Pd a questa manifestazione. Una mossa che non funziona.

Il rischio, però, è che gli «oratori» di San Silvestro vadano in ordine sparso. Anche perché il M5S sta pensando ad un'organizzazione fluida, con un palco molto piccolo e lo stretto contatto tra militanti e eletti. Un modo per riaccendere l'anima pentastellata senza però sembrare troppo di lotta e poco di governo. Eppure c'è chi ammette: «La piazza è un modo per distinguerci dal Pd». All'orizzonte, insomma, già si intravvede la grande sfida sulla leadership, preceduta da quella, tutta interna al M5S, sulle alleanze con il Pd in Liguria e Campania. Il premier in questa partita si tiene a distanza di sicurezza. Consapevole dei problemi di tenuta interna che affliggono il principale partito (parlamentari alla mano) che lo sostiene. La paura del premier è che prima o poi, magari dopo gli Stati generali, le due anime del Movimento possano dividersi. Creando ancora più instabilità alla maggioranza. Sullo sfondo rimane il tema dell'alleanze alla regionali. E sempre Taverna indica una strada: «Si esprimano i militanti». Quindi la rete.

S. Can.

