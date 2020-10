IL REPORTAGE

VENEZIA Sabato 3 ottobre 2020, ore 9.30, Rialto. La signora Luciana sa che dall'altra parte della città, già da mezz'ora, è stato premuto un bottone e alle tre bocche di porto della laguna ci sono 78 dighe che si stanno alzando. Ha sentito le sirene e sa che il Centro maree del Comune, un'ora prima, ha confermato le previsioni: 130-135 centimetri a mezzogiorno e cinque minuti. È per questo che i suoi vicini di bottega stanno sbaraccando: via la merce dagli scaffali più bassi, ecco le paratoie davanti alla porta, pronte le pompe per buttar fuori l'acqua. E il Mose? «Vuole che sia sincera? Mi piacerebbe tanto che il Mose funzionasse e lo dico da persona ottimista, ma ci metto un bel punto interrogativo. Sincera, sincera? Secondo me no, temo che non funzionerà».

Ore 12.30, Rialto. La signora Luciana è entusiasta: «E io cosa le avevo detto? Avevo messo un bel punto interrogativo, certo, ma ero positiva, è andata benissimo».

SCETTICISMO

Forse ha ragione il gondoliere che sul Molo, tra Todaro e San Marco, continua a pensare alla notte del 12 novembre del 2019 quando un vento di scirocco misto alla bora con raffiche da 100 chilometri orari spinse l'acqua alta. «Era tutto buio, una gondola era stata scaraventata sul Ponte della Paglia, per un attimo ho pensato: qua moriamo». Adesso ha i piedi all'asciutto, l'acqua avrebbe dovuto arrivargli al ginocchio e invece c'è solo una pozzangherina accanto al campanile, mentre le passerelle hanno già cambiato funzione, da protezione dall'acqua alta che non c'è a corsia per i turisti diretti in Basilica. «Sì, siamo come San Tommaso, non ci credevamo». Non ci credeva neanche Luca Penna che alle 8.30 era col suo carrettino in piazzetta dei Leoncini pronto a vendere tutto il suo armamentario di stivali, stivaloni, ombrelli, poncho parapioggia: «Ero qua da mezz'ora, l'acqua stava crescendo, piano, ma cresceva. Poi è arrivato un vento strano e tutto a un tratto l'acqua si è fermata, ha cominciato ad andare giù. Glielo chieda ai guardiani della basilica, anche loro hanno visto l'acqua scendere». Michele, uno dei guardiani di San Marco che misura la febbre ai turisti in coda, annuisce. E però confida: «Durante la messa delle 10 don Giacomo ci ha fatto pregare per il Mose, perché le dighe funzionassero. E i fedeli hanno apprezzato».

I commenti si ripetono. Il gioielliere Setrak Tokatzian: «Una giornata storica, la rinascita di Venezia». Alfredo Todesco, commerciante con bottega in Calle degli Specchieri: «È una cosa storica, ma io, che sono veneziano, ci ho sempre creduto». Eligio Paties, ristoratore: «Sono andato in piazza quattro volte per trovare una pozzanghera, adesso bisognerebbe ringraziare i governi che all'epoca hanno creduto in quest'opera». Spalle alla Basilica, gli inviati delle televisioni continuano a ripetere: «Funziona, il Mose funziona». I numeri li dà il Provveditore alle opere pubbliche Cinzia Zincone: «In mare siamo arrivati a 129 centimetri, in città a 73». Per il Comune qualche centimetro in più.

TRE MESI FA

Che le 78 dighe si alzassero lo si sapeva già da tre mesi. 10 luglio 2020, cielo terso, neanche una nuvola, niente vento, caldissimo. «Non siamo qui per fare passerelle, questo è un test», aveva premesso il premier Giuseppe Conte calato in laguna con tre ministri per la prova generale del Modulo Sperimentale Elettromeccanico. Un bottone, l'attesa, poi le 78 paratoie si erano alzate e per la prima volta nella storia la laguna di Venezia era stata isolata dal mare. I detrattori avevano avuto gioco facile a sminuire l'evento: vedremo quando ci sarà l'acqua alta. Ieri hanno visto. Tutti. Piazza San Marco, il punto più basso della città, all'asciutto, unici delusi i turisti. Gabriele Diex da Roma, stivaloni al ginocchio freschi di acquisto: «Peccato non aver provato l'ebbrezza dell'acqua alta». Un'ebbrezza che un anno fa ha provocato danni ai veneziani per quasi 3,7 milioni di euro, innescando un processo poi aggravato dall'emergenza sanitaria del Covid con le disdette dei turisti, la chiusura di alberghi e ristoranti, cartelli con scritto vendesi attaccati alle vetrine dei negozi. È per questo che la piazza asciutta assume una valenza che va oltre l'aspetto meteorologico: «Parlatene, scrivetelo, tutto il mondo deve sapere che non siamo più in ammollo, speriamo sia una bella pubblicità per il turismo e per la città», dice il commerciante Todesco. Contenti, sì. E increduli. Come se i decenni di attesa, gli scandali, le mazzette, gli arresti e prima ancora le proteste neanche si ricordassero più. «Il Mose funziona», ripetono i tg e tanto basta, anche se l'opera non è ancora completata, servirà un altro anno di lavori, serviranno altri soldi.

IL MONITO

Lo ricorda il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro dalla Smart Control Room del Tronchetto, mentre il Capo dello Stato Sergio Mattarella sta chiamando per esprimere soddisfazione per l'esito del test: «I no a tutto oggi sono stati sconfitti - dice Brugnaro - abbiamo dimostrato che la tecnologia e la scienza vincono. Dovremo continuare a lavorare perché il Mose non è ancora completato, però con oggi Venezia comincia a vedere uno spiraglio. Adesso è prioritario concludere i lavori e cominciare a pensare alle manutenzione dell'opera». I veneziani vorrebbero sapere quante altre volte si alzeranno quelle dighe gialle che tra il Lido e Malamocco hanno compiuto il miracolo di bloccare la marea: «Io lo so, ma lo dirà il commissario». Oggi, con la marea prevista a 115, le paratoie resteranno giù.

Alda Vanzan

