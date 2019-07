«Solo un incontro tra imprenditori È un'assurda caccia alle streghe»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un fedelissimo di Salvini, di cui è stato anche portavoce appena Matteo è diventato segretario. Uno che ha tenuto i rapporti tra la Lega e il serbo Milosevic e quelli di Bossi con Heider e poi del Senatur con il turbonazionalista russo Zirinovskj. E non c'è incontro tra Salvini e Putin o putiniani - esempio: alla cena di Villa Madama nell'ultima visita di Vlad lui era tra i big - in cui Gianluca Savoini non sia presente. Insomma, lei che sa tutto e che c'è sempre, il Carroccio i soldi li prende dai russi oppure no? «Ma neanche per...