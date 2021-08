Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Solo un centinaio di posti disponibili nell'intera regione. Tutto qua. La preoccupazione non la nasconde. Per niente. Ma nemmeno la fermezza nel fare: organizzare l'accoglienza a tutti i costi chiedendo la collaborazione di tutti, in primis dei sindaci, ma anche del ministero della Difesa. Al termine del vertice di ieri pomeriggio con tutti i colleghi del Veneto, il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, tira le somme della riunione...