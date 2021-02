LO STUDIO

VENEZIA Quant'è diffuso il coronavirus tra la popolazione veneta? Quanti sono gli infettati, magari senza saperlo, tra i commessi dei supermercati, le suore che vivono in convento, i dipendenti comunali? Uno studio dice che è solo lo 0,30 per cento. Il Veneto ha circa 4.900.000 abitanti, uno studio ne ha coinvolti 4.678, i positivi al coronavirus sono risultati essere 14. Appunto, il 3 per mille.

Lo studio è stato commissionato dalla Regione del Veneto lo scorso autunno (delibera numero 1643 del 24 novembre 2020) per una spesa di 185.000 euro e ieri, in diretta social e televisiva, accanto al governatore Luca Zaia, è stato illustrato dal professor Vincenzo Baldo, ordinario di Igiene e Medicina preventiva all'Università di Padova. Lo studio è stato svolto effettuando un tampone rapido - test di terza generazione - in 12 sedi diverse della regione nel periodo dall'8 al 27 gennaio scorsi, quando il Veneto si trovava in zona arancione. A sottoporsi al test sono state appunto 4.678 persone, di cui 4.619 (il 98,7%) cittadini residenti. L'età media del campione è di 47,2 anni (da 1 a 104 anni). Nel campione testato sono stati individuati 14 soggetti positivi, età media di 43,6 anni, pari allo 0,30%; una media che va dallo 0% riscontrato nella provincia di Venezia fino all'1,65% di Belluno. Su 4.619 positivi, questa la classificazione: clienti e familiari 0,58%, grande distribuzione 0,19%, Croce rossa 0,20%, dipendenti comunali 0,11%. La suddivisione territoriale: Belluno 1,65%, Padova 0,15%, Rovigo 0,28%, Treviso 0,47%, Verona 0,32%, Vicenza 0,41. Venezia ha avuto lo zero per cento: su 568 testati, nessun positivo.

Da considerare che il 28% dei soggetti si è vaccinato contro l'influenza, mentre l'84% si vaccinerebbe contro il Covid. Dei contrari al vaccino anti-Covid, i positivi erano lo 0,61% contro lo 0,28% dei favorevoli. Alla luce dei risultati di questo studio, si può dire che il virus non c'è più? «No - ha detto il professor Baldo - il virus c'è ancora e non dobbiamo abbassare la guardia». (al.va.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA