LO SCENARIOROMA I contagi in crescita, il Natale alle porte e le legittime proteste dei commercianti hanno accelerato le decisioni del Viminale su manifestazioni e cortei. Dopo 16 fine settimana consecutivi con il centro storico e le vie dello shopping penalizzate dai no Green pass e no vax, oggi arriverà una circolare del ministero dell'Interno con la quale verranno disposte nuove regole e restrizioni per chi paralizza le città senza...