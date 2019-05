Solo per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Come funziona il riscatto scontato della laurea? Le nuove regole sono state introdotte quest'anno con il cosiddetto decretone, il provvedimento che ha fissato i criteri per il reddito di cittadinanza e quota 100 per le pensioni. Può fare domanda per riscattare gli anni di studio con un onere agevolato chi non ha contributi versati prima del 1996, non ha pensione ed è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria (dipendenti, autonomi o gestione separata). Si possono riscattare al massimo 5 anni. I periodi interessati devono e essere...