«Solo Dio può licenziarmi» Morto Mugabe, l'eroe-tiranno

L'ADDIO «Sono morto molte volte, mentre Cristo è morto e risorto una volta sola: per questo ho vinto io». Si è spento ieri, probabilmente con le stesse discusse convinzioni di sempre, il controverso ex presidente dello Zimbabwe Robert Mugabe. Il 95enne è morto a Singapore dove si era ritirato dopo la destituzione del 2017, quando i carro armati scesi in strada nella capitale Harare gli avevano strappato il potere. Ad annunciarlo, nonostante la complessa parabola storica dell'uomo, è stato l'attuale presidente del Paese africano Emmerson...