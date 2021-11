Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROVVEDIMENTOROMA Saranno poche migliaia di persone ad andare in pensione con Quota 102, il ritiro anticipato con 64 anni di età e 38 di contributi. In compenso, dalla fine di Quota 100, il governo risparmierà da qui al 2032, oltre 31 miliardi. I numeri sono contenuti nella Relazione tecnica allegata alla manovra trasmessa ieri in Senato dove inizierà il suo iter parlamentare. Secondo i calcoli dei tecnici della Ragioneria generale...