SOLIDARIETÀ

TREVISO Quando ha sentito il giovane profugo del Burkina Faso intonare una canzone brandendo il telefonino come un microfono, non ha resistito al richiamo della musica. Il vescovo Michele Tomasi si è subito fatto passare una chitarra, ha sfoderato la sua anima rock e ha accompagnato il canto del ragazzo improvvisando una melodia ad orecchio. Alla fine è scattato l'applauso a incorniciare uno dei momenti più belli del primo veglione di Capodanno con le persone senza dimora organizzato a Treviso. In quell'istante si è vista la plastica unione tra la voglia di integrarsi, di partecipare in modo attivo, e la disponibilità ad accogliere e ad accompagnare. Anche con la chitarra. Da lì è decollata la festa. Per una sera non c'è stata alcuna differenza tra chi è costretto a vivere per strada e chi invece ha un tetto sopra la testa. Nella sala della mensa di palazzo Moretti si sono ritrovati per l'occasione una trentina di senza dimora che hanno aspettato il 2020 festeggiando assieme a operatori e volontari. Il primo evento del genere a Treviso è stato organizzato nei locali di via Risorgimento dalla Nova Facility in collaborazione con associazioni come la comunità di Sant'Egidio, la Moby che fa capo al dormitorio comunale di via Pasubio, le Discepole del Vangelo e altri gruppi.

SORPRESA

Il passaggio del vescovo era stato annunciato. Ma nessuno si aspettava che passasse lì tutta la serata, fino a dopo la mezzanotte. E invece Tomasi è stato un volontario tra gli altri volontari. «Sono qui perché mi piace stare in mezzo alla gente e conoscere nuove persone. Fa parte di me e non cambio perché adesso sono diventato vescovo, avrei forse dovuto rimanere a casa? Ho chiesto al direttore della Caritas, don Davide Schiavon, cosa c'era in programma. E questo veglione mi è sembrato l'ideale per festeggiare l'arrivo del nuovo anno». Don Michele - è così che si presenta - non si è risparmiato. Nel corso della serata ha avuto una parola per tutti. «Voglio diventare come te», gli ha detto un giovane senza dimora. «Non devi guardare ad altre persone ha risposto il vescovo ma devi diventare quel che sei, al tuo meglio». Poi si è buttato nella tombola riuscendo a vincere un piccolo panettone. «Non valgono aiuti dall'alto», gli hanno fatto notare tra le risate. «No, no ha replicato lui con un sorriso è solo lato B. La B di bishop (vescovo in inglese, ndr)».

Adesso non è escluso che il vescovo riesca a passare anche al pranzo con i senza dimora che si terrà il 5 gennaio proprio all'interno della chiesa di Lancenigo.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

