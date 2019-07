Soldi russi alla Lega Salvini: «Savoini? Non l'ho invitato io»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAROMA Gianluca Savoini, il leghista sospettato di aver chiesto alla Russia fondi per il suo partito, sta diventando sempre più scomodo e ingombrante. Giuseppe Conte e Matteo Salvini si sono affrettati a chiarire di non essere stati loro a invitarlo alla cena di giovedì scorso con Vladimir Putin a Villa Madama. Né nelle trasferte moscovite del leader leghista.Ecco Salvini: «Savoini non è stato invitato dal ministero dell'Interno, né alla cena» del 4 luglio a Villa Madama, né nella missione dell'ottobre scorso a Mosca. E ai...