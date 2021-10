Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Beni del valore di circa 3 milioni di euro, tra i quali immobili di pregio, terreni e disponibilità finanziarie, sono stati sequestrati da Carabinieri e Guardia di finanza all'oncologo barese Giuseppe Rizzi. Il medico, che era già stato arrestato a maggio scorso, è indagato per concussione, per aver eseguito su pazienti oncologici dell'istituto tumori di Bari, prestazioni mediche e in particolare iniezioni di un farmaco, la cui...