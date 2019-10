Soldi mai incassati, ma l'ex assessore Chisso rischia fino a 3 anni di carcere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOVENEZIA Tre anni di reclusione. È quanto rischia l'ex assessore regionale alle Infrastrutture, Renato Chisso, se verrà rinviato a giudizio per dichiarazione infedele ovvero per non aver inserito nel 740 del 2011 la bellezza di 1 milione 800 mila euro. Che, peraltro, Chisso non ha mai incassato. La storia è questa: Renato Chisso, stando alle dichiarazioni di Claudia Minutillo, l'ex segretaria di Giancarlo Galan, possedeva le quote della società Adria Infrastrutture di cui la Minutillo era anche amministratore unico. Ebbene, nel...