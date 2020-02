LA POLEMICA

VENEZIA Secondo le stime della Regione, in Veneto servirebbe un miliardo di euro per bonificare gli edifici dov'è presente l'amianto, fuorilegge in Italia dal 1992. Per i fabbricati pubblici come scuole e ospedali, però, ora arrivano i contributi dal ministero dell'Ambiente: poco più di 10 milioni. Sempre meglio di niente, ma neanche un decimo di quanto va alla Sicilia (107 milioni) e comunque meno degli importi destinati alla Calabria (43) o alla Puglia (74), mentre il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige ne ricevono circa 3 e la pur popolosa Lombardia non più di 16. Forse perché al Sud c'è più asbesto da eliminare? Questo non è dato sapere dal decreto di riparto, certo è che un tale criterio non è indicato nel testo, che invece specifica un'altra motivazione: si tratta di finanziamenti tratti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, da dividere per legge «80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord». Il problema è che, secondo una rilevazione del 2019, solo il 5% dei Comuni siciliani ha mappato la presenza del materiale da rimuovere, contro il 62% (dato peraltro del 2014) degli enti locali veneti.

IL PROVVEDIMENTO

Il regolamento «per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto» è contemplato da una norma del 2001. Una previsione ancora più importante alla luce della risoluzione con cui il Parlamento Europeo nel 2013 ha indicato «le minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente». Lo ricorda il provvedimento ministeriale, rendendo disponibili 385.644.218 euro (di cui 16.837.651,73 per il Nordest). I soldi vengono liquidati alle Regioni non dopo la rendicontazione delle spese effettuate, ma in parte subito, secondo uno schema che prevede «anticipazione, pagamenti intermedi e saldo». Il ministero potrà revocare le elargizioni «in caso di inosservanza delle disposizioni» sulle procedure da seguire.

LA SITUAZIONE

Al censimento promosso dall'Arpav, nel 2014 in Veneto ha aderito il 62% dei Comuni, segnalando 137 scuole ed edifici pubblici con presenza di amianto (più 37 asili e istituti privati). La situazione siciliana è stata invece descritta così nel settembre scorso dai consiglieri regionali pentastellati Valentina Palmeri, Stefania Campo e Nuccio Di Paola: «Su 390 Comuni, solo 21 (il 5%, ndr.) hanno presentato il piano per il censimento e la mappatura dell'amianto. Un centinaio lo stanno ancora redigendo ma la maggior parte non ha nemmeno iniziato». Va detto che la risposta non può essere immediata, in quanto non tutto l'asbesto è motivo di allarme. Come si legge nel sito web di Arpav, solo «se l'amianto è friabile, esiste il pericolo di inalarne fibre». Ma la suddivisione ministeriale fa arrabbiare lo zaiano Gianpaolo Bottacin, assessore veneto all'Ambiente: «Mi sono confrontato con diversi miei colleghi tra cui Lombardia e Piemonte e siamo tutti molto seccati dal fatto che un terzo delle risorse vada alla sola Sicilia e gran parte dei fondi al Sud. Motivo in più per chiedere l'autonomia. Se ci lasciano la competenza e i soldi, sappiamo come intervenire. Ma se lo Stato li assegna quasi solo al Sud, diventa impossibile dare risposte ai cittadini. Mi auguro che il ministro veneto (il pentastellato Federico D'Incà, Rapporti con il Parlamento, ndr.) intervenga per cambiare il criterio di riparto».

A.Pe.

