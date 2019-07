«Soldi alla Lega dai petrolieri russi» Salvini: quereliamo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO ROMA I sospetti di finanziamenti russi alla Lega di Matteo Salvini sono stati rilanciati ieri da un documento pubblicato da un sito americano: BuzzFeed.com. Il sito è in possesso di una registrazione audio - la cui provenienza non è dichiarata - effettuata lo scorso 18 ottobre all'Hotel Metropol di Mosca. In questo audio Gianluca Savoini, leghista da decenni, presidente dell'associazione Lombardia-Russia, parla con alcuni russi di strategie sovraniste anti-Ue e di affari legati al petrolio.Secondo BuzzFeed durante l'incontro si cerca...