IL COMMIATO

NEW YORK Si chiude l'era Trump con una Capitol Hill blindata per il giuramento del suo successore come mai era accaduto prima. Grande tensione domani, dopo i fatti del 6 gennaio. Se c'è stata una costante nei quattro anni di Donald Trump alla Casa Bianca, è stata la sua tendenza a rompere con le tradizioni, le norme e le leggi non scritte. La tendenza continua. Trump se ne va domattina all'alba, e ha dato appuntamento ai suoi fedelissimi alla base aerea militare di Andrews alle sei del mattino, per poter volare in Florida a bordo dell'Air Force One ancora da presidente. Il suo arrivo nella residenza di Mar-A-Lago è atteso per le undici, un'ora prima del giuramento di Joe Biden. Quindi Trump partirà da Washington e arriverà in Florida ancora presidente, a differenza di tutti i suoi predecessori che hanno lasciato la capitale da privati cittadini. La decisione, ammettono alcune fonti, è stata presa personalmente da Trump, che vuole essere salutato con gli onori presidenziali alla partenza e all'arrivo, anche se non è sicuro che il Pentagono gli garantirà i 21 colpi di cannone che ha richiesto. Ci saranno però fuochi d'artificio e bandiere e la banda e il tappeto rosso.

NESSUN SALUTO A BIDEN

Non è certo che Trump farà un discorso, come vorrebbe il copione tradizionale. Ma la tradizione vorrebbe in realtà che Trump rimanesse alla Casa Bianca, in attesa del suo successore, e che lo ricevesse con la first lady, offrisse alla nuova coppia il tè, e poi insieme in auto il gruppo si recasse al Campidoglio, dove il presidente uscente assisterebbe al giuramento di quello entrante, come garanzia del pacifico passaggio di poteri. Tutta questa cerimonia, giudicata un simbolo fondamentale della democrazia americana, verrà forse guidata da vicepresidente Mike Pence che in questi ultimi giorni ha fatto il vice in tutto e per tutto, mentre Trump se ne è rimasto chiuso alla Casa Bianca, in silenzio. Un silenzio si badi non inattivo. Senza l'eco della piattaforma Twitter, che lo ha espulso, Trump non può pubblicizzare i suoi ultimi atti da presidente, ma la base sa bene che sono stati approvati dei decreti molto graditi. Vari di questi decreti sono in risposta alle richieste delle industrie del petrolio, del legname e dell'estrazione di carbone, e prevedono l'apertura allo sfruttamento di territori protetti, nonché l'abolizione di speciali protezioni per alcuni animali a rischio di estinzione. Trump ha anche accelerato l'entrata di un fedelissimo ultraconservatore alla Nsa, l'agenzia di intelligence del Pentagono. Michael Ellis avrà il ruolo importantissimo di consigliere generale, che non è una nomina politica, ma una assunzione, e quindi quasi impossibile da rimuovere da parte dell'Amministrazione entrante. Infine Trump ha effettuato un parziale svuotamento del braccio della morte federale, chiedendo l'esecuzione di 13 detenuti, l'ultimo dei quali è stato giustiziato sabato scorso. Il presidente «della legge e dell'ordine» aveva promesso ai suoi elettori più conservatori che non avrebbe avuto pietà, e ha portato a compimento il più alto numero di esecuzioni federali degli ultimi 120 anni.

CONTRO-ATTI

Dal canto suo, Joe Biden ha promesso che già domani, appena giurato, comincerà a firmare decreti che aboliranno quelli che lui considera gli atti più crudeli o sbagliati della presidenza Trump, e cioè abolirà il bando ai viaggiatori di Paesi islamici, estenderà fino a tutto giugno il divieto di sfratto, prolungherà la moratoria per i debiti studenteschi, approverà un decreto per imporre l'uso delle mascherine in tutti i palazzi e i territori federali e firmerà il rientro nell'accordo di Parigi sulla difesa dell'ambiente. Altri provvedimenti verranno nei giorni immediatamente seguenti. Davanti a sé il nuovo presidente ha un impegno terribile: si prevede che il numero di morti da pandemia continui a crescere fino a raggiungere il mezzo milione entro la metà di febbraio. La scorsa estate, Donald Trump sosteneva che i morti non sarebbero stati più di 200 mila, e che quel numero andava comunque considerato «un successo». Andandosene forse proverà rimpianto per non aver agito subito e in modo deciso contro la pandemia. Ma quel che è certo è che se ne va ancora convinto di aver vinto, secondo quanto dicono i suoi collaboratori. E difatti non intende congratularsi con Biden.

Anna Guaita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA