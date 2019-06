Soldatesse molestate a lezioni di sci Indagato maresciallo degli alpini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAROMA È accusato di violenza sessuale nei confronti di tre soldatesse di 25 e 21 anni, con le quali seguiva le esercitazioni di sci, in vista dei campionati delle truppe alpine. E ora il maresciallo capo plotone della brigata alpina Taurinense, 35 anni, ha ricevuto un avviso di chiusura delle indagini, l'atto che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio.I COMPLICI L'indagine ha rilevato anche un sistema di complicità e omertà all'interno della caserma: un tenente colonnello è indagato per favoreggiamento e un capitano per...