Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SOFTWAREVENEZIA Leonardo al controllo di Alea, società di Pordenone specializzata in software di comunicazione mission critical per soluzioni multimediali conformi agli standard internazionali su reti a larga banda Lte/5g. Firmato il contratto preliminare per l'acquisizione del 70% del capitale sociale di Alea, con opzione di rilevare un altro 30%. Leonardo grazie a quest'operazione rafforza il portafoglio d'offerta nelle comunicazioni...