PORDENONE Sta assumendo i contorni di un caso politico la cancellazione in Friuli di due appuntamenti, uno dietro l'altro, con un autore che ha un nome e un curriculum piuttosto impegnativo: Adriano Sofri, ex leader di Lotta continua, condannato a 22 anni di carcere dopo un lungo iter giudiziario quale mandante, assieme a Giorgio Pietrostefani, dell'omicidio del commissario di polizia Luigi Calabresi, avvenuto nel 1972. Invitato a presentare il suo ultimo libro, Il martire fascista (Sellerio), che racconta la storia di Nino il mussoliniano, ucciso per sbaglio, lo scrittore si è visto negare prima l'appuntamento all'auditorium della Regione di Gorizia, «per questioni di sicurezza» e, poi, quello nella sala consiliare di Casarsa della Delizia, dove avrebbe dovuto incontrare il pubblico lunedì 10 febbraio, in occasione delle celebrazioni del Giorno del ricordo. Nella città di Pasolini, l'amministrazione di centrosinistra ha fatto dietrofront, ritrattando anche sulla concessione del patrocinio, come riportato nei manifesti, dopo aver «percepito - così ha spiegato il sindaco Lavinia Clarotto - i malumori dei residenti. Riteniamo - ha aggiunto - che le iniziative del Giorno del ricordo debbano essere occasione di unione e non di divisione».

Divisione che, comunque è avvenuta, visto che da giorni l'opposizione protestava contro la serata organizzata da Pro Casarsa, Forum democratico, Istituto provinciale per la storia del movimento di liberazione e dell'età contemporanea di Pordenone, con il sostegno di Unpli. In particolare, i consiglieri comunali d'opposizione Antonio Marinelli, Diego Francescutto, Liliana Dozzi e Andrea Canzian, avevano sottolineato: «È inopportuno l'invito a Sofri nella sala del consiglio comunale. Commemorare il Giorno del ricordo, in memoria della tragedia subita dagli italiani e dalle vittime delle foibe per mano titina e dell'esodo degli italiani, fiumani e dalmati nel dopoguerra, è un dovere per tutti. Sofri però, non è uno scrittore o un giornalista qualsiasi, è stato condannato a 22 anni di carcere per l'omicidio del commissario Calabresi, un servitore dello Stato. Tutti - ha aggiunto Marinelli - possono esprimere le proprie idee, ma non in una sede pubblica. Meraviglia che Pro loco e Forum democratico ora si occupino di temi che hanno a che fare più con la politica che con l'associazionismo».

