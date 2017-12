Sofiya, l'ipotesi atroce: gettata viva nel burrone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL GIALLOTreviso Non si può escludere che Sofiya Melnyk sia stata gettata giù da quel dirupo quando era ancora viva. È questo il dubbio terribile che emerge dai primi risultati dell'autopsia effettuata ieri dal medico patologo Alberto Furlanetto sul cadavere della 43enne ucraina, il cui corpo senza vita è stato ritrovato la mattina della vigilia di Natale in una scarpata lungo i primi tornanti che da Romano d'Ezzellino portano alla cima del Monte Grappa. Secondo il patologo, non si può ancora dire quale sia stata la causa del decesso e...