I TESTIMONI

FARRA DI SOLIGO (TREVISO) I primi ad accorrere immediatamente dopo l'incidente e a praticare le prime manovre salvavita su Vittoria e sull'amico sono stati i membri di una famiglia che vive a ridosso del punto dell'impatto. Padre, madre e figlio si sono precipitati in strada, hanno avviato la macchina dei soccorsi e raccolto le ultime parole della 14enne in fin di vita.

LA TESTIMONIANZA

«Io non ho visto l'incidente perché ero in casa, ma ho sentito il rumore dello schianto violento e, pochi secondo dopo ero lì insieme a mio figlio e mia moglie racconta A.G. . Abbiamo fatto appello alle nozioni base di primo soccorso e abbiamo fatto il possibile sia per aiutarli che per non peggiorare ulteriormente una situazione che si presentava gravissima». Il primo passo è stato allertare il 118: «Li abbiamo chiamati e in meno di cinque minuti l'auto medica era sul posto, seguita subito dopo dalla prima ambulanza aggiunge il testimone . Anche i sanitari hanno dato l'anima per quei due ragazzi, hanno davvero fatto il possibile e anche noi ci siamo uniti alle operazioni nel nostro piccolo. Li hanno rianimati, stabilizzati e intubati prima di portarli via». A lato di quell'incrocio segnato dal sangue feriti e residenti non erano però da soli. «Prima ancora di sentire il botto dello schianto avevo distintamente sentito il rumore di due motorini spiega A.G. . Infatti oltre a quello finito a terra ce n'era un altro, con un ragazzo alla guida e una seconda giovane sul sellino. Erano due amici provenienti dalla stessa festa e, purtroppo, anche loro senza il casco in testa. Piangevano e si disperavano, poi la ragazza è andata a piedi a chiamare tutti gli altri, circa una decina, che sono subito corsi da noi. Urlavano i nomi di Vittoria e del ragazzo, volevano toccarli, aiutarli. È stato difficile far capire loro che non dovevano farlo altrimenti avrebbero rischiato di fare peggio».

I FERITI

In un primo momento i residenti avevano temuto che sia la 14enne che il 16enne fossero morti sul colpo. «Lui era steso a terra privo di sensi, gli vedevo il torace alzarsi e abbassarsi in flebili respiri, sentivo un debolissimo rantolo. Ho davvero temuto che non ce la facesse. Vittoria inizialmente era svenuta, tanto che le ho tastato il collo sentendo il battito cardiaco. Aveva il viso pieno di sangue, ma dopo qualche istante si è svegliata e, quando mia moglie le ha messo una coperta addosso, si è messa a sedere contro il muretto racconta l'uomo . Ci ha detto Ho freddo, molto freddo. A quel punto abbiamo osato sperare che stesse meglio. Invece non era così». Caricate le due vittime in ambulanza, ancora una volta con l'aiuto dell'uomo e dei suoi parenti, è venuto il momento dei rilievi. «Saranno i carabinieri a ricostruire come abbiano fatto a schiantarsi in questo punto aggiunge . Quel che è certo è che è un brutto punto, un incrocio in cui tutti pretendono di avere la precedenza e che, in quanto lungo una strada secondaria, viene percorso da poche automobili, che però procedono quasi sempre a velocità elevata. Anche mentre aiutavamo i ragazzi abbiamo piazzato in strada un triangolo catarifrangente: avevamo paura che qualcuno passasse correndo e ci travolgesse tutti».

S.d.s.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA