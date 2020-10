IL DRAMMA

ROMA C'è silenzio alle tre del pomeriggio. La quiete dopo la tempesta: alle otto di giovedì sera le grida di una mamma disperata hanno rotto la calma di via San Sebastiano, la strada centrale che attraversa Morlupo, il comune alle porte d di Roma lungo la via Flaminia. Il dramma si è consumato in cima alla collina. Nella villa nascosta tra il verde e l'alto muro di cinta, che ospita la casa famiglia gestita dalla cooperativa sociale Famiglia e società. Dove viveva, insieme alla sua mamma, anche il bimbo di 4 anni morto soffocato da un pezzo di palloncino. A trovarlo agonizzante in uno dei corridoi sono stati gli ospiti. Ma per il piccolo, portato poi all'ospedale di Monterotondo, non c'è stato nulla da fare: al suo arrivo era già morto. Sono ora in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica e accertare la causa della morte.

IL TESTIMONE

Maria, una delle ospiti della casa famiglia, non ha voglia di interviste, accelera il passo, scuote la testa. Poi però decide di rispondere e di raccontare: «Stavamo cenando quando all'improvviso ho sentito delle grida. Mi sono affacciata sul corridoio e l'ho visto per terra, non si muoveva, non rispondeva. Ho preso mio figlio e sono scappata in camera da letto, non volevo vedere ma ho sentito tutto». Maria è arrivata dalla Romania un anno fa insieme al figlio. I servizi sociali l'hanno destinata alla cooperativa sociale. Come lei, anche la mamma del piccolo morto. Ieri pomeriggio stava rientrando nella villa dopo essere stata ascoltata a lungo dagli investigatori che stanno indagando sull'incidente. Piange mentre ricostruisce quei minuti: «Era con sua mamma fino a pochi istanti prima - dice - stava giocando con un palloncino, l'ho visto anche io. Non so cosa sia successo dopo, so solo che ora non c'è più e siamo tutte sconvolte. Sua mamma - aggiunge - ha spiegato che ha ingoiato un pezzo del palloncino e così è soffocato. Ora voglio andare via, non voglio più vivere qui. L'ho detto anche al mio assistente sociale: per me e mio figlio questa casa non va bene».

IL PAESE

Sono sotto choc i residenti di via San Sebastiano: «Stavo cenando - racconta Chiara, affacciandosi dalla finestra del civico 37 - quando all'improvviso ho sentito gridare. La voce era di una donna e continuava a ripetere aiuto, aiutatemi. Poco dopo il rumore di una macchina e poi di nuovo il silenzio. Solo questa mattina (ieri ndr) ho saputo dell'incidente e del bambino morto. Quella casa - dice indicando il largo cancello verde all'ingresso - è sempre chiusa. Ogni tanto vedo qualche mamma con i figli. Li sento giocare in giardino quando il tempo è bello. Ma niente di più, non sappiamo nulla di ciò che accade lì dentro». Come conferma Renato che gestisce l'officina proprio davanti all'ingresso della casa famiglia: «Non lo so che combinano lì dentro, si vedono le mamme coi bambini. Macchine che entrano e escono, ma niente di più. L'ho saputo per caso che è morto il bimbo: chissà cosa è successo lì dentro». Anche Nella piazza affollata, verso largo Giulio Roncacci, ancora ieri pomeriggio non si parlava d'altro: « Povero bambino, morire in un modo così assurdo. I carabinieri dovranno chiarire» commentavano i residenti.

LE INDAGINI

A dare l'allarme sono stati gli ospiti della casa famiglia. Dopo aver chiamato il 118 però, non hanno aspettato l'arrivo dell'ambulanza. Il bambino in ospedale a Monterotondo è stato portato dal personale della cooperativa sociale. I medici hanno tentato a lungo di rianimarlo ma le sue condizioni erano troppo gravi. Ora sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Bracciano. L'ipotesi è che si sia trattato di un incidente. Ma i militari dovranno accertare se da parte del genitore, ci sia stato un omesso controllo. Intanto sono in corso anche gli accertamenti: sul personale della casa famiglie e sulle altre ospiti.

