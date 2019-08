«Soffiate sulla mia vita privata»: e Trump licenzia l'assistente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASONEW YORK Ennesima defenestrazione tra i ranghi più alti e vicini all'ufficio della presidenza di Donald Trump. Giovedì sera l'assistente personale del presidente, Madeleine Westerhout è divenuta all'improvviso una impiegata recisa nel dizionario ministeriale dal suo ex datore di lavoro: la linea telefonica della sua scrivania è stata tagliata, e la giovane collaboratrice non farà ritorno alla Casa Bianca alla fine delle vacanze, che sono appena iniziate ieri. Westerhout non era mai stata in realtà una figura di primo piano...