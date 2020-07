IL CASO

VENEZIA Sono tutte utilizzabili le intercettazioni telefoniche e ambientali inserite dalla Procura di Venezia negli atti dell'inchiesta sulle presunte irregolarità nella gestione del Centro di accoglienza straordinario (Cas) per migranti di Cona. Lo ha stabilito il giudice per l'udienza preliminare di Venezia, Gilberto Stigliano Messuti, respingendo la richiesta presentata dai difensori dell'ex prefetto Domenico Cuttaia e di altri due dei dodici imputati, i funzionari della Prefettura di Venezia Gabriele Ballarin e Luciano Giglio, i quali avevano sollecitato uno stralcio di tutte le intercettazioni effettuate nell'inchiesta parallela di Padova e fatte entrare nel procedimento veneziano. La richiesta delle difese è stata ritenuta priva di fondamento in quanto fa riferimento ad una norma che prevede l'estromissione di verbali e registrazioni di cui è vietata l'utilizzazione in quanto acquisite in violazione delle regole relative, cosa che non si è verificata nel caso specifico: le intercettazioni risultano essere state regolarmente autorizzate e sono state trasmesse da Padova a Venezia per competenza territoriale, come ha puntualizzato la Procura, rappresentata dai pm Federica Baccaglini e Lucia D'Alessandro. L'udienza preliminare a questo punto entrerà nel vivo il prossimo 16 ottobre.

DUE FILONI

L'unico che ha anticipato le sue intenzioni è il secondo ex prefetto di Venezia finito sotto accusa, Carlo Boffi Farsetti, il quale ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato. Tutti gli altri evidentemente aspettano quantomeno che si avvicini la data dell'udienza preliminare per decidere il da farsi.

I filoni d'indagine che dovranno trovare un primo vaglio di fronte al gup Stigliano Messuti sono due: il primo riguarda le presunte soffiate relative alle visite ispettive che, secondo la Procura, si sarebbero dovute svolgere a sorpresa, (in modo da verificare lo svolgimento regolare dell'attività all'interno del Cas di Cona) e che, invece, stando proprio ad una serie di intercettazioni telefoniche, sarebbero state preannunciate in più di un'occasione, consentendo al gestore, almeno in linea teorica, di mettere in regola eventuali inadempienze. Per questa vicenda la Procura vuole processare anche altri cinque tra dirigenti e funzionari della Prefettura, imputati di rivelazione di segreto d'ufficio.

FRODE CONTRATTUALE

Il secondo troncone riguarda invece una presunta truffa e frode nell'adempimento di obblighi contrattuali, e vede sotto accusa innanzitutto l'amministratore di fatto di Edeco, Simone Borile, di Battaglia Terme, in provincia di Padova, assieme ad altri suoi soci e collaboratori. Un'ipotesi di frode viene rivolta anche a Cuttaia. Boffi è accusato pure di aver dichiarato il falso alla Commissione parlamentare e alla Cabina di regia sull'immigrazione, di fronte alle quali fu assicurato che le visite avvenivano senza alcun preavviso.

Al processo ha chiesto di costituirsi parte civile l'Associazione studi giuridici sull'immigrazione (Asgi), con l'avvocato Fabrizio D'Avino. (gla)

