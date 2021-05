Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SVOLTA ATTESAMIRA «Queste nuove norme sono le più idonee. Siamo pronti anche a partire con i tamponi all'interno». É questa la primissima reazione di Paolo Dalla Bella, presidente della residenza per anziani Adele Zara di Mira, commentando l'imminente riapertura delle visite agli ospiti da parte dei familiari che per lunghi mesi hanno atteso questo momento, e che solo recentemente, in alcuni casi, avevano ottenuto qualche concessione...