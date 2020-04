LA DECISIONE

ROMA La partita delle nomine nelle società quotate controllate dallo Stato è ufficialmente chiusa. Il ministero dell'Economia ha ufficializzato le liste dei consigli di amministrazione di Eni, Enel, Poste e Leonardo. Per quello di Terna bisognerà attendere il consiglio di amministrazione della Cdp di giovedì (oggi si riunisce il comitato nomine), che formalmente controlla il gruppo della trasmissione elettrica. Nessuna sorpresa rispetto alle indiscrezioni della vigilia. Il patto all'interno della maggioranza di governo ha retto nonostante la spaccatura tra i Cinquestelle. Al vertice dell'Eni viene confermato per altri tre anni, e per un terzo mandato, Claudio Descalzi. Alla presidenza al posto di Emma Marcegaglia arriva Lucia Calvosa, ordinario di diritto commerciale nella Facoltà di Economia dell'Università di Pisa. Schema analogo anche per Enel. Francesco Starace resta alla guida del colosso elettrico, anche per lui si tratta del terzo mandato. Alla presidenza invece arriva l'avvocato pugliese Michele Crisostomo, fondatore dello studio legale Riolo Calderaro Crisostomo e Associati di Milano, specializzato nell'assistenza a banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari. Per Poste, invece, c'è una doppia conferma. Alla guida della società è stato confermato per un altro triennio Matteo Del Fante quale ad, alla presidenza resta Bianca Maria Farina.

LE ALTRE SCELTE

Alla guida di Leonardo, la società pubblica del settore della difesa, rimarrà per un altro triennio Alessandro Profumo. Per la presidenza è stato invece scelto il generale Luciano Carta. Sardo di Bolotana (Nuoro), 63 anni, il generale di corpo d'armata della Finanza Luciano Carta lascia la direzione dell'Aise (Agenzia informazioni e sicurezza esterna). Già capo di Stato maggiore della Gdf, la sua candidatura non è mai stata in discussione, raccogliendo sin da subito largo consenso tra maggioranza ed opposizioni. Per la futura guida dell'Aise si profila una soluzione collaudata, all'insegna della successione interna.

A Terna al posto di Luigi Ferraris arriverà dai successi di Acea Stefano Donnarumma, mentre per la presidenza la scelta è caduta su Valentina Bosetti, docente della Bocconi. Per il Monte dei Paschi nazionalizzato arriva l'ex banchiere di Carige Guido Bastianini, affiancato alla presidenza da Patrizia Grieco, che lascerà l'Enel. Per la società controllore dei voli civili Enav, tutto nuovo: amministratore delegato sarà Paolo Simioni, uscente capo azienda Atac, di nomina Cinquestelle, mentre nuovo presidente sarà Francesca Isgrò.

IL BRACCIO DI FERRO

L'ultimo braccio di ferro si è combattuto sulla scelta dei consiglieri. A far alzare la tensione all'interno della maggioranza è stato un intervento del pentastellato Alessandro Di Battista, che ha contestato il comportamento dei suoi stessi compagni di partito nella vicenda delle nomine delle società pubbliche. In ogni consiglio di amministrazione, comunque, ci sarebbe stata una equa distribuzione delle poltrone tra i partiti che compongono la maggioranza. Articolo 1, il partito che nel governo esprime il ministro della Salute Roberto Speranza, per esempio, ha scelto per il consiglio di Enel l'economista Marianna Mazzucato con cittadinanza Usa.

