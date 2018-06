CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SOCIALROMA Crollo di Facebook tra i giovani. Negli Stati Uniti in tre anni la presenza dei teenager sulla piattaforma è passata dal 71% al 51%. A rosicchiare punti al social network di Mark Zuckerberg ci sono YouTube, Instagram e Snapchat. La tendenza, non nuova ma mai con dati così evidenti, è certificata dal Pew Research Center. L'istituto di ricerca americano mette in chiaro che a gravitare sulla piattaforma in blu siano più facilmente ragazzi di famiglie a basso reddito.Il dato arriva in un momento critico per il social network, scosso...