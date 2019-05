Soccorso al gommone indagato anche Caccia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAVENEZIA Non solo Luca Casarini: anche Beppe Caccia è indagato per la nave Mare Jonio. Gli episodi sono diversi, ma l'ipotesi di reato è sempre la stessa, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (con l'aggiunta di due violazioni minori al codice della navigazione). L'iscrizione sul registro della Procura di Agrigento è stata notificata ieri pomeriggio all'ex assessore comunale di Venezia, nell'ambito dell'inchiesta sul soccorso prestato nella notte fra il 9 e il 10 maggio dall'organizzazione non governativa Mediterranea...