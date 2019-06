Snobbata la storia, a vincere è la traccia su scienza ed etica `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ESAMELa bomba atomica e la conoscenza nel mondo contemporaneo, questa la traccia più scelta ieri tra i 520mila candidati che hanno dato il via al nuovo esame di maturità con lo scritto di italiano. Il primo scritto, riformato, ha sottoposto ai maturandi 3 tipologie di prova, al posto delle precedenti 4, e sette tracce diverse. Alle ore 8,30 la commissione ha aperto il plico telematico e gli argomenti proposti per lo scritto hanno cominciato a circolare. Anche lì dove non dovevano, in rete, fin dai primi minuti dell'avvio della prova. Una...