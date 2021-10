Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL VERDETTOROMA «Il fatto non sussiste», con questa formula il Tribunale di Bergamo, presieduto dal giudice Stefano Storto, ha assolto il banchiere Giovanni Bazoli, ex presidente di Intesa Sanpaolo, nel processo Ubi Banca, relativo a presunte irregolarità nella gestione dell'istituto di credito.Bazoli è stato assolto sia per il reato di ostacolo all'autorità di vigilanza, che per quello di illecita influenza in assemblea. E in questo...