VENEZIA Oggi le limitazioni del traffico sono un potere riservato ai soli sindaci, domani potrebbero diventare una competenza anche del presidente della Regione. A chiederlo è il dem Andrea Zanoni: «Le ordinanze anti-smog a macchia di leopardo dei singoli sindaci non sono efficaci perché l'inquinamento non conosce i confini amministrativi - ha detto il consigliere regionale -. Per questo abbiamo presentato una proposta di legge statale che...