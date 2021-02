IL CASO

ROMA Nella Pubblica amministrazione si complica il passaggio dallo smart working fai da te a quello organizzato. Solo un'amministrazione su tre, tra quelle che erano chiamate a rispettare la scadenza del 31 gennaio, ha redatto i Piani organizzativi per il lavoro agile, che servono a indicare le attività cosiddette smartabili e a stabilire i criteri in base ai quali valutare le performance rese da remoto. Molto indietro i ministeri (solo 5 si sono fatti trovare pronti all'appuntamento), idem le università (i piani sono operativi in 26 atenei su 67), male l'Inps dove il Pola non risulta ancora pervenuto. Non brillano nemmeno i 25 parchi nazionali, considerato che solo in 6 hanno regolamentato lo smart working.

I TEMPI

Puntuale un'autorità amministrativa indipendente (parliamo di Consob, Anac e Agcm) su 3. A metà strada invece gli enti di regolazione dell'attività economica, categoria di cui fa parte per esempio l'Agenzia italiana del farmaco: un ente su due ha centrato l'obiettivo. Quanto agli organi di rilievo costituzionale, tra cui il Cnel, sono ancora tutti in alto mare. Nel complesso le amministrazioni chiamate a presentare i Pola entro la fine del mese scorso erano 162, di cui 54 hanno tagliato il traguardo nei tempi previsti ha comunicato la Funzione pubblica. Sugli enti locali, tra cui più di 8 mila Comuni, non faceva presa invece la scadenza del 31 gennaio e nel loro caso i Pola non saranno ultimati prima dell'estate. A conti fatti lo smart working è ancora fuori controllo praticamente in tutta la Pa. L'eredità lasciata da Fabiana Dadone, o meglio dalle amministrazioni, al neo ministro Renato Brunetta presenta più di uno spigolo e la messa in pista dei Piani organizzativi per il lavoro agile rappresenta una delle prime sfide con cui confrontarsi. «Lo smart working deve diventare ora uno degli strumenti di organizzazione del lavoro delle singole amministrazioni, strettamente connesso al livello di qualità dei servizi da fornire a cittadini e imprese. Sarà un punto all'ordine del giorno della nuova contrattazione, per quanto riguarda la regolazione», ha spiegato il ministro della Pa. Ma non è una rivoluzione a costo zero.

«Occorrono grandi investimenti dal punto di vista progettuale, infrastrutturale, di relazioni sindacali, anche alla luce della sfida della transizione digitale che l'Europa ci chiama a raccogliere», ha aggiunto il responsabile della Funzione pubblica. I Pola, oltre a disciplinare lo smart working nella Pa dopo un anno di Far West, devono portare almeno al 60 per cento la quota di smartabili impiegati da remoto. Le amministrazioni che non li hanno redatti in tempo a ogni modo non rischiano sanzioni. Semplicemente, in assenza dei piani organizzativi lo smart working si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti in servizio nell'amministrazione refrattaria, sempre a patto che lo richiedano. Attualmente, e fino al 30 aprile, dettano comunque legge le disposizioni emergenziali introdotte a ottobre per contrastare il virus, in base alle quali nel pubblico lo smart working si applica al 50 per cento dei dipendenti con mansioni che possono essere svolte da remoto, senza la necessità di accordi individuali tra il dipendente smartabile e l'amministrazione in cui lavora. Nelle passate settimane ha anche visto la luce l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, i cui componenti rimarranno in carica (a titolo gratuito) per tre anni. All'interno dell'osservatorio prevale la corrente di chi pensa però che lasciare a casa tramite i Pola il 60 per cento degli smartabili sia troppo e spinge per abbassare l'asticella.

Francesco Bisozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA