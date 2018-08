Smarrito il figlio, ritornano a Londra Ritrovato a Treviso dopo l'appello social

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Come ci sia arrivato in via Pasteur a Treviso rimane un piccolo mistero. Ma è qui, lungo le anse del fiume Sile, che domenica mattina è stato avvistato da una ragazza che ha lanciato subito l'allarme. Era infreddolito, smarrito, e stringeva in mano uno scontrino assieme alle chiavi di una stanza d'albergo, un hotel di piazza Marina, a Jesolo, dove aveva passato alcuni giorni di villeggiatura assieme ai genitori e ad alcuni amici. Solo che, nel frattempo, loro erano ripartiti per la Gran Bretagna e lui, 36 anni, londinese di...