ROMA Da Bolzano a Catania, passando per Milano, Lecco Chieti e Napoli. La maxi operazione contro la pedopornografia online, portata a segno grazie ad alcuni infiltrati, attraversa l'Italia intera: venti persone denunciate, perquisizioni in quasi tutte le regioni, tre arresti in flagranza, due a Napoli e una a Pisa, per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico e istigazione a pratiche di pedofilia.

Tra gli arrestati loro c'è anche un carabiniere, in servizio nel capoluogo campano. Secondo l'ipotesi dell'accusa avrebbe utilizzato utenze della pubblica amministrazione per connettersi online per commettere attività illegali. Per questo nei suoi confronti la procura distrettuale si Catania gli contesta anche il peculato.

Nel bilancio dell'inchiesta che la polizia, coordinata dai pm catanesi Catania, ha chiamato Scacco matto ci sono anche molti stranieri denunciati alle autorità dei propri paesi. Ma gli inquirenti sono riusciti anche a identificare tre giovani vittime degli abusi.

GLI INFILTRATI

L'indagine è frutto di una lunga attività sotto copertura, con gli indagati che utilizzavano sistemi di anonimi come Tor e Vpn e servizi di messaggistica crittografata per scambiarsi tra loro foto e video di natura pedopornografica, catalogati in base a criteri di età, sesso ed etnia dei bambini, con contenuti raccapriccianti di abusi su minori, anche neonati, alcuni dei quali vittime di pratiche di sadismo. Gli agenti infiltrati hanno lavorato per oltre un anno, soprattutto di notte, fingendosi pedofili, utilizzando protocolli operativi consolidati nel contrasto alla pedopornografia online. Un lungo lavoro che ha consentito agli investigatori, quasi come in una «partita a scacchi» con gli interlocutori, da cui è scaturito il nome dell'operazione, Scacco matto, di riuscire a identificare gli utenti, nonostante l'utilizzo dei sistemi di anonimato e gli atteggiamenti fortemente diffidenti e sospettosi. Perquisizioni e sequestri sono stati eseguiti a Bolzano, Brescia, Catania, Chieti, Como, Lecco, Milano, Napoli, Parma, Pisa, Roma, Savona, Sassari, Torino, Treviso e Varese oltre che in altre città straniere.

LE VITTIME

In diverse occasioni gli investigatori hanno raccolto i racconti di pedofili sulle loro esperienze sessuali con minorenni. Durante le indagini, agenti della Postale di Catania e del Centro Nazionale di contrasto alla Pedofilia online (Cncpo) di Roma, grazie alla raccolta e all'analisi di dati, sono riusciti anche a localizzare alcuni dei luoghi degli abusi e ad identificare tre vittime minorenni. La Procura ha anche attivato i protocolli a tutela dei minorenni coinvolti direttamente e indirettamente nella vicenda.

A commentare l'operazione, invocando un coordinamento europeo sulla questione della pedopornografia, è Licia Ronzulli presidente della Commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza: «La diffusione della pedopornografia su internet - commenta - è però purtroppo sempre maggiore e si muove su un duplice piano: il luogo fisico in cui si consumano questi crimini atroci e la successiva loro circolazione attraverso la rete». Per questo Ronzulli spera che in tempi brevi si arrivi a norme comuni all'interno dell'Ue: «Un coordinamento internazionale per il contrasto dei reati sui minori come quello proposto dalla Commissione europea - aggiunge - va dunque certamente nella giusta direzione. Una normativa a livello comunitario faciliterebbe la lotta alla pedopornografia online e favorirebbe la collaborazione tra le forze di polizia dei vari Stati chiamati a questa battaglia comune contro dei veri e propri orchi senza scrupoli».

