TRIESTE Ieri mattina a Gorizia il sindaco Rodolfo Ziberna e il suo collega dirimpettaio di Nova Gorica Klemen Miklavic si sono seduti ai lati di una scrivania in piazza Transalpina, tagliata a metà da una rete a causa della chiusura dei confini per coronavirus. Un'azione simbolica in quella piazza per metà italiana e metà slovena per discutere di possibili collaborazioni transfrontaliere, a partire dal progetto di candidare le due città a Capitale europea della Cultura 2025. «Mentre a Bruxelles i vertici dei paesi europei litigano su ogni cosa, ergono confini e, sulla gestione del virus ognuno va per conto suo, i sindaci di Gorizia e Nova Gorica - affermano - continuano a lavorare insieme per costruire l'Europa vera, quella dei cittadini».

Belle parole. Peccato che il governo di Lubiana di Janez Jana non la pensi proprio come Klemen Miklavic. Perché la Slovenia da ieri ha annunciato che rafforzerà il servizio di pattugliamento del confine con l'Italia sul Carso per evitare che dal Friuli Venezia Giulia sconfinino... gli italiani. Sì, sì, proprio gli italiani. Quella Slovenia che quando c'era da pattugliare il Carso per arginare l'immigrazione clandestina verso l'Italia non aveva uomini a sufficienza, ma quando c'è da chiudere i confini trova tutte le forze.

Lo scorso anno schierò l'esercito a srotolare il fino spinato tra i boschi con la Croazia, intercettando oltre 10mila clandestini in arrivo dalla rotta balcanica, questa volta un trattamento analogo sarà riservato agli italiani. Che mica vogliono emigrare e neppure possono andare a giocare nei casinò di Nova Gorica al momento: parliamo di terribili ciclisti, motociclisti e perfino i temutissimi podisti che si inerpicano nel Carso e rischiano di sconfinare durate le loro attività sportive e quindi possono essere temibili untori di Covid-19. L'agenzia di stampa slovena Sta ha riportato infatti che molte persone entrano nel loro territorio attraversando l'ex frontiera nei boschi o per i campi, sia a piedi che in bici o in moto. Secondo la Protezione civile slovena si tratterebbe di centinaia di casi e questo causerebbe preoccupazione tra la popolazione, spaventata dalla possibilità di contagio del coronavirus. La Sta ha precisato che in Slovenia il numero di contagi è molto basso, così come quello delle vittime, 104 dall'inizio della pandemia. E quindi: italiani dietrofront!

«Distratti di fronte al passaggio dei migranti verso l'Italia, attenti e solerti nel chiudere a noi le frontiere - tuona Sandra Savino, deputata e coordinatrice di Forza Italia Fvg - dal governo sloveno un doppiopesismo inaccettabile. Le istituzioni nazionali ed europee intervengano immediatamente, a meno che non si voglia conclamare il fallimento dell'Unione europea». «Non bastavano i massi posti al confine tra Slovenia e Italia... Vale la pena ricordare al loro governo - attacca il deputato di Forza Italia Roberto Novelli - che il solo Friuli Venezia Giulia ha effettuato oltre 111mila tamponi, contro i 74mila della Slovenia, a fronte di una popolazione ben più numerosa. Se sono veramente convinti della pericolosità dei friul-giuliani rafforzino pure il controllo delle frontiere - conclude - ma lo facciano anche per le decine di migranti che entrano nel nostro territorio approfittando della distrazione della polizia di frontiera slovena». Prese di posizione anche dal Pd con la deputata Debora Serracchiani: «Sul confine deve tornare al più presto la normalità del libero transito, anche per evitare situazioni esagerate e poco realistiche come gli annunciati pattugliamenti sloveni. Il regime di Schengen con le sue opportune modulazioni in casi di emergenza ha finora dimostrato di essere funzionale alle migliori relazioni tra i nostri Paesi. Questo confine è stato il più aperto anche al tempo della Cortina di Ferro». Ma il coronavirus evidentemente spaventa più della Guerra Fredda.

