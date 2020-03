BRATISLAVA Il trattato di Schengen è ormai carta straccia nell'Est Europa. Con buona pace di quegli stessi Paesi che fino a ieri reclamavano il rispetto assoluto e intransigente delle regole. Tra questi, in prima fila c'erano quella Polonia e quella Slovacchia che ieri ha chiuso unilateralmente le frontiere. La polizia alla frontiera fa passare solo i camion e i cittadini con il soggiorno permanente o transitorio. La Slovacchia aveva lasciato aperta solo la frontiera con la Polonia, ma in serata il premier polacco Mateusz Morawiecki in una conferenza stampa con il ministro della sanità Lukasz Szumowski ha annunciato la chiusura «a tutti gli stranieri», ritenendo evidentemente che i polacchi all'estero non siano attaccabili dal virus e non potrebbero portarlo in patria. E anche la Danimarca ha seguito l'esempio: la premier Mette Frederiksen ha annunciato che a partire da mezzogiorno di oggi chiuderà le sue frontiere. In Slovacchia, peraltro, operano centinaia di aziende italiane che a cavallo del Duemila, quando il Paese era appena uscito da una disastrosa situazione economica legata al periodo comunista ed era appena entrato nell'area europea, avevano installato molti stabilimenti produttivi per usufruire del minor costo della manodopera e degli incentivi europei. E ora si trovano con le frontiere chiuse.

