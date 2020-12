GIORNI DI PASSIONE

UDINE Prima la neve diventata acqua per effetto dell'escursione termica che con vento e pioggia ha causato allagamenti in tutto il paese e le frazioni. Poi le strade interrotte da slavine, crollo di alberi e smottamenti. Infine ancora neve e il blackout elettrico che da Sappada a Tarvisio ha colpito tutta la montagna friulana. A Forni di Sopra, località alpina collocata tra le Dolomiti e la Carnia, gli ultimi giorni hanno messo a dura prova la capacità di resistenza della popolazione locale, circa novecento persone che da sabato a ieri si sono confrontate con eventi meteorologici eccezionali che l'hanno isolata, rispettivamente, da Domegge di Cadore, in Veneto, e da Tolmezzo, in provincia di Udine, ostacolando anche l'intervento dei servizi medici ordinari.

LA PRIMA ONDATA

Tra sabato 5 dicembre e domenica 6 dicembre su Forni di Sopra l'aumento improvviso delle temperature (da meno tre a più sei gradi) ha causato lo scioglimento della neve caduta nei giorni precedenti (uno strato di mezzo metro), con pioggia e vento che hanno favorito gli allagamenti di alcune abitazioni private, della stazione di pompaggio degli impianti sciistici di Promotur e della locale scuola sci, così come pure rovinato le piste per sciare e per le ciaspole già predisposte nella speranza che trascorse le festività possano tornare i turisti amanti degli sport invernali.

I volontari della locale protezione civile e gli operai comunali si sono messi al lavoro già domenica, anche per andare in soccorso di una famiglia isolata dopo il crollo della strada che la collegava al paese.

STRADE ISOLATE

La mattina di lunedì 7 dicembre, ecco l'amaro risveglio con tutta Forni di Sopra isolata fisicamente dal resto del mondo: a ovest, la strada che conduce al Passo Mauria era bloccata dal crollo di alcuni alberi, mentre a est la strada statale 52 che conduce a Tolmezzo era interrotta da una frana, prima di Forni di Sotto, che aveva danneggiato anche il fondo stradale. C'è voluta l'intera mattinata, con l'intervento degli addetti alla manutenzione di Fvg Strade e della Protezione civile regionale, per ripristinare il transito, seppur con una sola carreggiata aperta.

ANCORA NEVE E VIA LA LUCE

Il colpo finale è giunto martedì, festa dell'Immacolata. La neve che ha ripreso a scendere interrompendo non solo la viabilità ma anche i collegamenti elettrici e le telecomunicazioni, con disagi che sono proseguiti per l'intera giornata di ieri. Per sgombrare le strade dalla neve ieri stavano lavorando una decina di automezzi, con la neve che ha raggiunto i due metri d'altezza. Il Passo Mauria rimarrà chiuso per qualche giorno a causa delle piante e neve cadute e solo all'ora di pranzo erano state ripristinate le linee telefoniche e la corrente elettrica: la linea interna del Comune, gestita dalla Cooperativa Idroelettrica locale, aveva tenuto, ma aveva subito danni la linea dell'alta tensione che serve l'intera popolazione.

Lorenzo Marchiori

