IN MONTAGNA

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) I gestori degli impianti a fune chiedono di sapere cosa potranno fare, nella stagione dello sci che sta per iniziare. «Ci adegueremo alla normativa che sarà in vigore nel momento in cui dovremo lavorare», dice Marco Zardini, presidente del consorzio esercenti funiviari di Cortina d'Ampezzo, San Vito, Auronzo e Misurina. «Se non sarà possibile aprire per Natale, vorremmo saperlo in anticipo, così da non cominciare nemmeno a produrre neve, evitando costi inutili di una attività che incide fra il 20 e il 25% del nostro fatturato». Zardini risponde così all'immunologa Antonella Viola, che ha dichiarato: «Scordiamoci le vacanze sulla neve già a Natale. Non si potranno fare. Su questo non ho dubbi: è troppo alto il rischio di contagio e ci sono troppi rischi di assembramento sugli impianti sciistici». Sulle Dolomiti ci sono già i primi cannoni in funzione, che sparano neve artificiale, sopra a quella naturale. «D'estate abbiamo lavorato conclude Zardini ci siamo adeguati a un'ordinanza del presidente veneto Luca Zaia. Ogni passeggero aveva la mascherina; c'erano i gel disinfettanti a disposizione; si osservava il necessario distanziamento fra le persone; è stata ridotta la portata di ogni impianto, con meno passeggeri sui seggiolini o nelle cabine. Potremo farlo anche l'inverno. La nostra attività si svolge all'aria aperta, non soltanto durante la discesa, ma anche nella coda per accedere alla cassa e durante la risalita. In Italia gli impianti a fune sono equiparati ai mezzi di trasporto, che pure funzionano, con una capacità dell'80 per cento».

Marco Dibona

