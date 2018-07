Sisma dell'Aquila, Bertolaso senza colpe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAL'AQUILA Non ci furono colpe nel mancato allarme del terremoto dell'Aquila del 6 aprile 2009 preceduto da uno sciame sismico durato alcuni mesi. Lo ha stabilito, ieri, la Corte d'Appello dell'Aquila che ha confermato l'assoluzione di primo grado per Guido Bertolaso, finito alla sbarra come singolo, cioè come allora Capo della Protezione civile nazionale, dopo che nel notissimo processo alla Commissione Grandi Rischi erano già stati scagionati gli scienziati che ne facevano parte.Il procedimento penale, con le accuse di omicidio...