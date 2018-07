Siriani sbarcati da un veliero la nuova strategia degli scafisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Sono considerati viaggi fantasma, perché consentono di arrivare in maniera silenziosa sulle coste italiane, passando inosservati: i velieri, un sistema per trasportare migranti considerato di lusso, perché il viaggio arriva a costare fino a 5 mila euro a persona. Molti gli scafisti, prevalentemente turchi o dei paesi dell'Est, finiti in manette. Gli ultimi approdi risalgono a ieri. Quello più eclatante è avvenuto, intorno alle 7,30 in Calabria, sulla spiaggia tra Capopiccolo e Soverato, a Isola Capo Rizzuto. I bagnanti più...