LA TENSIONE

ISTANBUL Dopo quasi 9 anni di guerra, in Siria si consuma il più grave scontro diretto tra le forze di Bashar al Assad e l'esercito turco. La battaglia di ieri a Idlib ha provocato decine di morti su entrambi i fronti, mettendo a dura prova anche i rapporti di Ankara con la Russia, sostenitrice del regime e garante dell'area di de-escalation concordata a Sochi e Astana. «Voglio dire alle autorità russe che il nostro bersaglio non siete voi, ma il regime. Non opponetevi», aveva detto a caldo il presidente Recep Tayyip Erdogan. Che poi in serata, al termine di una visita a Kiev, è tornato a chiedere a Mosca di rispettare «i suoi obblighi». Dal canto suo, il Cremlino ha continuato a esprimere «preoccupazione» per la presenza di «terroristi» nell'area, dove spicca la presenza dei qaedisti di Hayat Tahrir al-Sham.

LA TELEFONATA

Un colloquio chiarificatore tra Erdogan e Vladimir Putin potrebbe arrivare nelle prossime ore, dopo che i rispettivi ministri degli Esteri hanno già affrontato la vicenda in una telefonata ieri pomeriggio. Ma intanto il pattugliamento congiunto previsto a Kobane è stato annullato. L'escalation si è scatenata nella notte nel cuore della provincia di Idlib, dove da settimane è tornata a combattersi l'ultima grande battaglia di Damasco contro le forze ribelli. Poche ore dopo l'invio dalla Turchia di un convoglio militare di almeno 240 mezzi contro l'avanzata dei governativi, l'artiglieria siriana ha colpito una colonna di mezzi nei pressi di Saraqib, lungo l'autostrada M4 Aleppo-Latakia, cruciale per il controllo della regione, uccidendo almeno 8 persone: 5 soldati e 3 membri del personale civile turchi. Secondo la Russia Ankara non ha comunicato in tempo i suoi movimenti, mentre l'esercito di Erdogan assicura di essersi coordinato come sempre.

LA REAZIONE

Immediata è giunta la risposta della Turchia, che a Idlib mantiene 12 postazioni militari con funzione di monitoraggio della tregua, da tempo rimasta solo sulla carta. Al termine di una lunga giornata di martellamenti d'artiglieria, l'esercito rivendica di aver «neutralizzato» (cioè ucciso o ferito) almeno 76 soldati di Assad, colpendo 54 obiettivi. L'Osservatorio siriano per i diritti umani parla di 13 morti e una ventina di feriti accertati tra le truppe di Damasco. «Li abbiamo fatti pagare e continueremo a farli pagare per quello che hanno fatto», ha detto Erdogan, aprendo però spiragli per una de-escalation. «Tutti devono riconoscere le proprie responsabilità nel quadro del processo di Astana e continuare a lavorare», ha sottolineato il leader di Ankara. Sempre più allarmante si fa anche la crisi umanitaria. Secondo la Turchia, gli sfollati da Idlib solo nell'ultima settimana sono stati 151 mila. Per l'Onu, quasi 400 mila persone premono ormai verso la frontiera. Una nuova ondata migratoria finora contenuta nelle zone sotto controllo turco del nord della Siria, specie nella provincia di Aleppo, ma di cui Erdogan ha ribadito che non intende farsi carico.

R. E.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

