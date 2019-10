Siria, sì di Ankara alla tregua 5 giorni per il ritiro dei curdi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SVOLTANEW YORK Nessuno se lo aspettava. La missione del vicepresidente Mike Pence e del segretario di Stato Mike Pompeo in Turchia sembrava condannata al fallimento prima ancora di cominciare. Invece ieri pomeriggio a sorpresa è arrivata la notizia che i due inviati di Trump avevano ottenuto un immediato cessate il fuoco nell'area della Siria del nord in cui le forze turche erano penetrate una settimana fa. Il loro colloquio con il presidente Recep Tayyip Erdogan non era sembrato cominciare bene, a giudicare dalle facce di tutti, serie e...