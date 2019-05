Siria, libero l'italiano rapito: andrà agli arresti domiciliari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SVOLTAROMA A Brescia lo aspettano gli arresti domiciliari: su di lui pende infatti un'ordinanza di custodia cautelare per aver tentato di vendere a cinesi dei tablet rubati da un fast food a Desenzano del Garda e per una rapina che avrebbe messo a segno prima dell'ottobre 2016. Ma per Alessandro Sandrini, bresciano, 34 anni, questo sarà l'ultimo dei problemi. Da ieri infatti è un uomo libero, libero di tornare in Italia. Rapito tre anni fa al confine tra Siria e Turchia è stato infatti liberato da una delle milizie della galassia di Al...