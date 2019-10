Siria, la tregua è appesa a un filo: scambio di accuse sulle violazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAROMA Nel secondo dei cinque giorni di tregua concordati da Turchia e Stati Uniti, Ankara e i curdi si rimpallano le accuse di violazioni. L'Osservatorio siriano per i diritti umani conferma la prosecuzione degli scontri nell'area di Ras al Ayn. Ma secondo la stessa ong, una «relativa calma prevale in tutta l'area a est dell'Eufrate», mentre i curdi annunciano di aver ripreso le operazioni anti-Isis. La tregua quindi regge, ma è sempre più fragile. E Recep Tayyip Erdogan avverte: «Se non ci sarà il ritiro delle milizie curde...