Siria, l'Europa si divide sulle armi alla Turchia L'Italia: stop per decreto

IL VERTICEROMA A sette giorni dall'operazione militare della Turchia in Siria, l'Europa si impegna «a rafforzare le posizioni nazionali, in merito alla politica di esportazione di armi verso Ankara». Non raggiunge, però, una posizione unitaria: nessun embargo della Ue, ogni Stato potrà decidere tempi e modi per procedere.La decisione arriva a conclusione di un Consiglio dei ministri degli Affari esteri molto vivace, insieme con la parola condanna che viene pronunciata ufficialmente nel documento finale, sebbene ci siano state l'opposizione...