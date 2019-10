Siria, l'accordo tra Putin e Erdogan: pattuglie miste nella zona cuscinetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOMOSCA Russi e turchi hanno sancito l'intesa a Sochi per pacificare insieme la Siria settentrionale, firmando un memorandum in 10 punti. La comunità internazionale è invitata a dare una mano, finanziando i progetti umanitari per riportare in Patria un milione di profughi. Per Mosca questo è un «accordo fondamentale per il futuro» del Paese arabo; per Ankara «è un accordo storico per la lotta contro il terrorismo». I combattenti curdi hanno ancora 150 ore per ritirarsi oltre la linea dei 30 chilometri dalla frontiera turca.Per...