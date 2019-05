«Siri non si dimette» Linea dura della Lega sarà scontro in Cdm

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATA ROMA Nessuna quiete dopo la tempesta sul caso Siri. Anzi. Continua la guerra di nervi fra M5S e Lega in corso ormai da tempo immemore.A ieri sera una sola cosa era certa: il sottosegretario Armando Siri non si dimette e la Lega fa quadrato intorno a lui. dal carroccio fanno sapere che Siri non farà un passo indietro prima che il premier Giuseppe Conte ne proponga la revoca. È possibile, ma non è chiaro, che il caso si decida nel Consiglio dei ministri in programma la prossima settimana, mercoledì. ma le ipotesi in campo sono...