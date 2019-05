«Siri deve dimettersi» Conte scuote il governo Ira Lega: decidano loro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAROMA Giuseppe Conte, pressato da Luigi Di Maio, dismette la grisaglia da avvocato e indossa la toga del giudice (anche se si premura di dire di non esserlo): «All'ordine del giorno del prossimo consiglio dei ministri porrò la mia proposta di revoca dell'incarico di sottosegretario ad Armando Siri», sentenzia il premier alle sette di sera in una conferenza stampa convocata d'urgenza. «Il governo del cambiamento tutela i cittadini, non interessi di parte». Il presidente del Consiglio legge un discorso dopo aver atteso un gesto...