Sir Oliver Letwin, l'ex tory ribelle che sogna di rimanere in Europa

IL PERSONAGGIOPrima ha parteggiato per il remain', poi ha sostenuto l'accordo di Theresa May e si è fieramente opposto a un'uscita no deal del Regno Unito dall'Ue, diventando una vera e propria spina nel fianco per il premier Johnson: è il dissidente ex Tory, sir Oliver Letwin, promotore dell'emendamento che impone il rinvio del voto sull'accordo di divorzio da Bruxelles.Un ruolo, quello giocato da Letwin, che lo ha fatto finire nel mirino dei tabloid britannici, risolutamente pro-Brexit, come il Sun e il Daily Mail. IN POLITICA DALL'80Sir...