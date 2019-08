Sindaco picchiato, video beffa sui social dei nomadi aggressori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AGGRESSIONECAERANO (TREVISO) Un video beffa in cui ironizzano sul pestaggio del sindaco. Lunedì pomeriggio, mentre i carabinieri formalizzavano la denuncia nei confronti dei tre nomadi responsabili dell'aggressione ai danni del primo cittadino di Caerano Gianni Precoma, sul profilo Instagram di Brandon Kari, il 22enne che assieme al padre Giuseppe e al fratello Elvis, stando alle accuse, avrebbe preso a pugni il sindaco che voleva far sgomberare il loro camper dall'area artigianale, è stata caricata una video intervista in cui Brandon...